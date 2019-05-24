Глава АП: ми можемо досягти перемоги на Донбасі мирним шляхом, не ціною життів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Очільник Адміністрації президента України Андрій Богдан повідомив, що держава може перемогти у війні на Донбасі “мирним шляхом”. Про це пише УНН з посиланням на слова чиновника, сказані в ефірі політичного ток-шоу на одному з українських телеканалів.

Андрій Богдан сказав, що: “Я вважаю, що ми можемо досягнути перемоги мирним шляхом, і можливо, це важкий шлях, але саме ним треба йти”.

В АП схиляються до думки, що: “Звичайно ми йдемо до перемоги, але не ціною життів наших військових. Звичайно, є необхідні втрати, але коли статистика в телевізорі (оголошують кількість загиблих) — це одне, а коли це люди, з якими ти вчора розмовляв, курив і спілкувався — це зовсім інше”.

Варто нагадати, що Адміністрація президента вважає жартом петицію щодо відставки глави держави Володимира Зеленського, яку зареєстрували на сайті президента.

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