Гладырь помог Монако получить пятую подряд победу в Лиге чемпионов

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В групповом этапе Лиги чемпионов ФИБА состоялись поединки пятого тура в которых принимали участие и команды украинских баскетболистов, сообщает УНН со ссылкой на сайт ЛЧ.

Лидер группы А французский "Монако" продлил беспроигрышную серию, которая составляет уже 5-ть встреч. На этот раз команда Сергея Гладыря обыграла дома немецкий "Ольденбург" - 88:73. Наш земляк провел на паркете 13 минут за которые набрал 5 пунктов и 1 подбор.

В данной группе выигрыш получил и литовский "Ювентус" другого игрока сборной Украины Максима Корниенко, победив в родных стенах в овертайме итальянское "Динамо-Сассари" - 90:85.

Корниенко по 21:20 минуты получил 6 очков, 6 подборов и добавил 1 передачу.

Зато в группе В "Орландина" Дениса Яковлева уступила дома литовскому "Нептунас" 60:90. Украинский форвард оформил 14 очков при 2 подборах и 1 передачи.

Добавим также, после 5 матчей "Монако" возглавляет группу - 5 побед. В "Ювентуса" 2 победы - 6-е место в группе из восьми команд.

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