Гладир допоміг Монако здобути п'яту підряд перемогу в Лізі чемпіонів

Лідер групи А французький "Монако" продовжив безпрограшну серію, яка становить вже 5-ть зустрічей. На цей раз команда Сергія Гладиря обіграла вдома німецький "Ольденбург" – 88:73. Наш земляк провів на паркеті 13 хвилин за які набрав 5 пунктів і 1 підбирання.

У даній групі виграш здобув і литовський "Ювентус" іншого гравця збірної України Максима Корнієнка, перемігши у власних стінах в овертаймі італійське "Динамо-Сассарі" – 90:85.

Корнієнко за 21:20 хвилини здобув 6 очок, 6 підбирань та додав 1 передачу.

Натомість у групі В "Орландіна" Дениса Яковлєва поступилася вдома литовському "Нептунасу" 60:90. Український форвард оформив 14 очок при 2 підбираннях і 1 передачі.

Додамо також, після 5 матчів "Монако" очолює групу – 5 перемог. У "Ювентуса" 2 звитяги – 6-те місце в групі з восьми команд.