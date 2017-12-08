Гладырь помог Монако выиграть седьмой поединок подряд в Лиге чемпионов

Наш соотечественник по 25:40 минуты набрал 10 очков, 4 подбора, 1 передачу, 2 перехвата, 1 блок-шот, а его коллектив праздновал победу над турецким "Пинар Каршияка" - 79:65.

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Таким образом, "Монако" остался единственной командой группового этапа Лиги чемпионов, не потерпела ни одного поражения.

Отметим, что литовский "Ювентус" Максима Корниенко поступил испанской "Мурсии" 83:93, а сам форвард сборной Украины набрал 2 очка, 2 подбора и 2 передачи за 18 минут.