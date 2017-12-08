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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 67661 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 44480 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 106123 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107624 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125266 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105268 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107234 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113048 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117348 просмотра

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Гладырь помог Монако выиграть седьмой поединок подряд в Лиге чемпионов

Гладырь помог Монако выиграть седьмой поединок подряд в Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

 • 14281 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Результативная игра свингмена сборной Украины Сергея Гладыря позволила "Монако" выиграть седьмую игру подряд в Лиге чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Наш соотечественник по 25:40 минуты набрал 10 очков, 4 подбора, 1 передачу, 2 перехвата, 1 блок-шот, а его коллектив праздновал победу над турецким "Пинар Каршияка" - 79:65.

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Таким образом, "Монако" остался единственной командой группового этапа Лиги чемпионов, не потерпела ни одного поражения.

Отметим, что литовский "Ювентус" Максима Корниенко поступил испанской "Мурсии" 83:93, а сам форвард сборной Украины набрал 2 очка, 2 подбора и 2 передачи за 18 минут.

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