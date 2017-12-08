Гладир допоміг Монако виграти сьомий поєдинок поспіль в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Результативна гра свінгмена збірної України Сергія Гладиря дозволила "Монако" виграти сьому гру поспіль в Лізі чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Наш співвітчзник за 25:40 хвилини набрав 10 очок, 4 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення, 1 блок-шот, а його колектив святкував перемогу над турецьким "Пінар Каршияка" – 79:65.
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Таким чином, "Монако" залишився єдиною командою групового етапу Ліги чемпіонів, яка не зазнала жодної поразки.
Відзначимо, що литовський "Ювентус" Максима Корнієнка поступив іспанській "Мурсії" 83:93, а сам форвард збірної України набрав 2 очки, 2 підбирання і 2 передачі за 18 хвилин.