гиркин-стрелков выходит из российской колонии и отправляется на войну - росСМИ

российскому террористу игорю гиркину-стрелку удалось заменили наказание в виде лишения свободы на службу в зоне "спецоперации", сообщают росСМИ, передает УНН.

По данным Shot, адвокатам гиркина удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств. В итоге гиркину заменили лишение свободы на службу в "зоне спецоперации".

Фактически этот вопрос уже решен, остался лишь ряд формальностей, пишет Shot.

Напомним



гиркина-стрелкова задержали в июле 2023 года, - его обвинили по части 2 статьи 280 УК ("Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета"). Для возбуждения дела основаниями стали публикации бывшего главаря боевиков "днр" в телеграм-канале: в первом посте гиркин предполагал возможную сдачу Крыма, а также прокомментировал невыплаты военным фразой "Граждане, так ведь за это расстреливать мало".

В июле этого года стрелков-гиркин был приговорен московским городским судом к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности в Интернете. Суд также запретил гиркину заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.