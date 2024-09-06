гіркін-стрєлков виходить із російської колонії і вирушає на війну - росЗМІ

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Київ • УНН

 • 13155 перегляди

російському терористу ігорю гіркіну-стрєлкову вдалося замінити позбавлення волі на службу в зоні "спецоперації". Адвокати домоглися дозволу всіх профільних відомств, залишилося лише оформити формальності.

російському терористу ігорю гіркін-стрєлку вдалось замінили покарання у вигляді позбавлення волі на службу в зоні "спєцоперації", повідомляють росЗМІ, передає УНН. 

За даними Shot, адвокатам гіркіна вдалося домогтися відповідного дозволу всіх профільних відомств. У підсумку гіркіну замінили позбавлення волі на службу в "зоні спецоперації".

Фактично це питання вже вирішено, залишилася лише низка формальностей, пише Shot.  

Нагадаємо

гіркіна-стрєлкова затримали в липні 2023 року, - його звинуватили за частиною 2 статті 280 кк ("Публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету"). Для порушення справи підставами стали публікації колишнього ватажка бойовиків "днр" в телеграм-каналі: у першому дописі гіркін припускав можливу здачу Криму, а також прокоментував невиплати військовим фразою "Громадяни, так адже за це розстрілювати мало".

У липні цього року стрєлков-гіркін був засуджений московським міським судом до 4 років позбавлення волі за заклики до екстремістської діяльності в Інтернеті. Суд також заборонив гіркіну займатися адмініструванням сайтів протягом трьох років.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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