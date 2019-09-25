Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампу и назвала его чрезвычайными мерами

"Я за то, чтобы двигаться в сторону импичмента. Я не пришла к этому решению легко или быстро, но, как я вижу, это крайние меры", - сказала она.

Клинтон заявила, что Трамп пытался заручиться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского «в заговоре с целью ослабить» бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь против российского коллеги Владимира Путина.

"Если это не нарушение, влекущее за собой импичмент, то я не знаю, что это такое", — добавила она.

Напомним, Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Как сообщил источник телеканала CNN, поводом для начала процедуры стала ситуация, когда президент Трамп обратился к президенту Украины с призывом расследовать дело сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера.

"Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - сказала Пелоси, которая занимает в государственной иерархии США третью по значимости должность.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиняемых в "государственной измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и правонарушениях".

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатах лишь трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.

Напомним, президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупции в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена. Об этом Трамп заявил журналистам 22 сентября перед поездкой в Техас и Огайо.