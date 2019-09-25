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Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампу і назвала його надзвичайними заходами

Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампу і назвала його надзвичайними заходами

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Колишній держсекретар США і головний суперник Дональда Трампа на минулих президентських виборах Гілларі Клінтон схвалила початок процедури імпічменту американського президента, але назвала його надзвичайними заходами. Про це вона повідомила виданню People, інформує УНН.

"Я за те, щоб рухатися в бік імпічменту. Я не прийшла до цього рішення легко або швидко, але, як я бачу, це надзвичайні заходи", - сказала вона.

Клінтон заявила, що Трамп намагався заручитися підтримкою президента України Володимира Зеленського "в змові з метою послабити" колишнього віце-президента Джо Байдена в обмін на військову допомогу проти російського колеги Володимира Путіна.

"Якщо це не порушення, яке тягне за собою за собою імпічмент, то я не знаю, що це таке", - додала вона.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США починає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Про це оголосила у вівторок спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

Як повідомило джерело телеканалу CNN, приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Трамп звернувся до президента України із закликом розслідувати справу сина екс-віце-президента Джо Байдена Хантера.

"Сьогодні я оголошую про те, що Палата представників починає офіційне розслідування в рамках процедури імпічменту. Я даю вказівку нашим шести комітетам приступити до проведення власних розслідувань", - сказала Пелосі, яка займає в державній ієрархії США третю за значимістю посаду.

Імпічмент передбачає залучення до відповідальності шляхом відсторонення від посади федеральних службовців, в тому числі президента США, звинувачених в "державній зраді, хабарництві або інших тяжких злочинах і правопорушення".

Процедура імпічменту глави держави ініціювалася в історії Сполучених Штатах лише тричі. Цими президентами були Ендрю Джонсон (в 1868 році), Білл Клінтон (в 1998-1999 роках) і Річард Ніксон (в 1974 році). Однак Джонсон і Клінтон були виправдані верхньою палатою Конгресу. Ніксон же подав у відставку ще до початку слухань.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена. Про це Трамп заявив журналістам 22 вересня перед поїздкою в Техас і Огайо.

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