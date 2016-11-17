Гидрометцентр: погода в Украине облачная с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. 17 ноября синоптики в Украине прогнозируют облачную с прояснениями погоду, осадков не предусматривают, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
"17 ноября в Украине будет: облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в западных областях небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах страны, кроме крайнего востока и Приазовья, местами гололедица ", - говорится в сообщении.
Ветер синоптики ожидают преимущественно южный, скоростью 5-10 м / с.
Температура днем составляет от 1 ° мороза до 4 ° тепла, в южной части до 7 ° тепла.