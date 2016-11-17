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15 марта, 19:03 • 109650 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151065 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127993 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121212 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107266 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102648 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97698 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Гидрометцентр: погода в Украине облачная с прояснениями

Гидрометцентр: погода в Украине облачная с прояснениями

Киев • УНН

 • 8325 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. 17 ноября синоптики в Украине прогнозируют облачную с прояснениями погоду, осадков не предусматривают, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.

"17 ноября в Украине будет: облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в западных областях небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах страны, кроме крайнего востока и Приазовья, местами гололедица ", - говорится в сообщении.

Ветер синоптики ожидают преимущественно южный, скоростью 5-10 м / с.

Температура днем ​​составляет от 1 ° мороза до 4 ° тепла, в южной части до 7 ° тепла.

Украинские Национальные Новости

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