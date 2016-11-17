Гідрометцентр: погода в Україні хмарна з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. 17 листопада синоптики в Україні прогнозують хмарну з проясненнями погоду, опадів не передбачають, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
“17 листопада в Україні буде: хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в західних областях невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах країни, крім крайнього сходу та Приазов’я, подекуди ожеледиця”, — йдеться в повідомленні.
Вітер синоптики очікують переважно південний, швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень становить від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині до 7° тепла.