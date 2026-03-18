Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Эксклюзив
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Гибель туристки на Драгобрате – дело передано в суд

Киев • УНН

 • 1838 просмотра

Руководство курорта на Закарпатье будут судить из-за отсутствия защитных матов на ограждении и неисправности подъемника. Врач из Волыни погибла от удара головой.

Гибель туристки на Драгобрате – дело передано в суд

На Закарпатье прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководства горнолыжного курорта "Драгобрат" по делу о гибели 28-летней туристки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Трагедия произошла 18 января 2025 года. Женщина, врач из Волынской области, приехала на отдых со своими друзьями.

Во время подъема на подъемнике она не удержалась за трос, упала и, набрав скорость, ударилась головой о металлическое ограждение без защитных матов. От травм женщина погибла на месте

- напомнили в прокуратуре.

Экспертиза установила, что должностные лица курорта не обеспечили надлежащее техническое состояние ограждений, допустили эксплуатацию подъемника в опасных условиях и не организовали работу аварийно-спасательной службы.

Данное дело будет рассматривать Раховский районный суд Закарпатской области. Также отдельно продолжается расследование в отношении еще одного инцидента на курорте, который произошел в феврале 2026 года. Тогда 10-летний мальчик во время тюбинга столкнулся с деревом и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

По результатам трагедии были назначены экспертизы по соблюдению требований безопасности.

Напомним

Руководству горнолыжного курорта Драгобрат на Закарпатье сообщили о подозрении по факту гибели туристки, произошедшей в январе 2025 года.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Генеральный прокурор Украины
Волынская область
Закарпатская область