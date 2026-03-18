Гибель туристки на Драгобрате – дело передано в суд

На Закарпатье прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководства горнолыжного курорта "Драгобрат" по делу о гибели 28-летней туристки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Трагедия произошла 18 января 2025 года. Женщина, врач из Волынской области, приехала на отдых со своими друзьями.

Во время подъема на подъемнике она не удержалась за трос, упала и, набрав скорость, ударилась головой о металлическое ограждение без защитных матов. От травм женщина погибла на месте - напомнили в прокуратуре.

Экспертиза установила, что должностные лица курорта не обеспечили надлежащее техническое состояние ограждений, допустили эксплуатацию подъемника в опасных условиях и не организовали работу аварийно-спасательной службы.

Данное дело будет рассматривать Раховский районный суд Закарпатской области. Также отдельно продолжается расследование в отношении еще одного инцидента на курорте, который произошел в феврале 2026 года. Тогда 10-летний мальчик во время тюбинга столкнулся с деревом и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

По результатам трагедии были назначены экспертизы по соблюдению требований безопасности.

Руководству горнолыжного курорта Драгобрат на Закарпатье сообщили о подозрении по факту гибели туристки, произошедшей в январе 2025 года.