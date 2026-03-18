Загибель туристки на Драгобраті - справу передали до суду

На Закарпатті прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівництва гірськолижного курорту "Драгобрат" у справі про загибель 28-річної туристки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Трагедія сталась 18 січня 2025 року. Жінка, що була лікаркою з Волинської області, приїхала на відпочинок зі своїми друзями.

Під час підйому витягом вона не втрималася за трос, впала та, набравши швидкість, вдарилася головою об металеве огородження без захисних матів. Від травм жінка загинула на місці - нагадали в прокуратурі.

Експертиза встановила, що посадовці курорту не забезпечили належний технічний стан огороджень, допустили експлуатацію витягу в небезпечних умовах і не організували роботу аварійно-рятувальної служби.

Дану справу буде розглядати Рахівський районний суд Закарпатської області. Також окремо триває розслідування стосовно ще одного інциденту на курорті, який стався у лютому 2026 року. Тоді 10-річний хлопчик під час тюбінгу зіткнувся з деревом і зазнав тяжкої черепно-мозкової травми.

За наслідками трагедії було призначено експертизи щодо дотримання вимог безпеки.

Керівництву гірськолижного курорту Драгобрат на Закарпатті повідомили про підозру за фактом загибелі туристки, що сталось у січні 2025 року.