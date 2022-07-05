Гетманцев рассказал о трех блоках, на которых будет построено восстановление Украины

Детали

"План состоит из трех частей. Первая часть – это для победы, она посвящена периоду до конца 22 года, вторая часть – это 23-25 ​​год, это восстановление, и третья часть – это модернизация, которая касается 26-32 года", – сообщил Гетманцев.

По словам народного депутата, проект плана включает в себя около тысячи конкретных, просчитанных в деталях проектов в различных отраслях, сферах жизнедеятельности страны.

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Это проекты, которые либо должны заработать сейчас, либо сразу после окончания войны.

Цитата

"Я буду говорить о плане. Три части – это устойчивость, восстановление и модернизация", – говорит Гетманцев.

Он объясняет, что устойчивость – это "не только о помощи, и о сострадании стране, ставшей жертвой агрессора", но это и о защите европейских ценностей, демократии как таковой, о "защите цивилизации от антицивилизации".

Добавим

Как отметил глава налогового комитета, планом предусматривается 7% роста ВВП Украины – среднее в течение 10 лет. По словам Гетманцева, эти 7% разложены на те проекты, из которых состоит план. Всего их 15.

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Также он сообщил, что сумма в 750 млрд долларов, озвученная ранее премьер-министром Украины, – это те средства, которые необходимы государству на восстановление на следующие 10 лет. Речь идет о разных источниках финансирования, треть из этих средств – это частные инвестиции, но нужны и другие источники – в том числе гранты, репарации, кредиты.

"То, в чем Украина нуждается сейчас, это то с чего я начал – устойчивость. Это то, что нам необходимо сегодня, чтобы выстоять, чтобы в будущем и Европа, и Украина, как ее часть, могла говорить о восстановлении, укреплении и развитии. Вы видите на слайде мероприятия, которые расписаны конкретно по статьям расходов, самая большая статья – это макрофинансовая стабильность, и действительно мы нуждаемся именно в этой части помощи партнеров. Вы видите, что второй является энергетика и собственно приближающийся зимний сезон, к которому мы должны подготовиться, чтобы выстоять вместе", - сообщил глава украинского парламента в Лугано.

Он отметил, что украинские власти считают план восстановления страны "живым документом", который будет постоянно пересматриваться, ведь война продолжается и каждый день Украина получает убытки.

"Но дело даже не в этом. Дело в том, что мы с вами вместе должны управлять этим планом, вместе идти, step by step, по каждому из шагов. Пока это проект, он не утвержден никаким нормативным актом внутри Украины, мы призываем всех приобщаться к работе над этим планом, над его усовершенствованием, чтобы он стал лучше для Украины и для Европы в целом", - добавил он.

Напомним

4 июля в швейцарском Лугано стартовала двухдневная конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видения послевоенного развития страны.

В декларации по итогам конференции главы государств и правительств обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению. Создается координационная платформа для подготовки и реализации плана обновления и развития страны.