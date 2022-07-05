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Гетманцев розповів про три блоки, на яких буде побудовано відновлення України

Гетманцев розповів про три блоки, на яких буде побудовано відновлення України

Київ • УНН

 • 105884 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. План відновлення України, який розрахований на 10 років, складається з трьох частин - це стійкість, відновлення і модернізація. Про це розповів голова податкового Комітету ВР Данило Гетманцев на конференції в Лугано, присвяченій відновленню України, пише УНН.

Деталі

"План складається з трьох частин. Перша частина – це для перемоги, вона присвячена періоду до кінця 22 року, друга частина – це 23-25 рік, це відновлення, і третя частина – це модернізація, яка стосується 26-32 року", - повідомив Гетманцев.

Зі слів народного депутата, проект плану містить в собі близько тисячі конкретних, прорахованих до деталей проектів у різних галузях, сферах життєдіяльності країни.

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Це проекти, які або мають запрацювати зараз, або одразу після завершення війни.

Цитата

"Я буду говорити про план. Три частини – це стійкість, відновлення і модернізація", - каже Гетманцев.

Він пояснює, що стійкість – це "не тільки про допомогу, і про співчуття країні, яка стала жертвою агресора", але це і про захист європейських цінностей, демократії як такої, про "захист цивілізації від антицивілізації".

Додамо

Як зазначив голова податкового комітету, планом передбачається 7% зростання ВВП України – середнє протягом 10 років. Зі слів Гетманцева, ці 7% розкладені на ті проекти, з яких складається план. Всього їх 15.

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Також він повідомив, що сума у 750 млрд доларів, озвучена раніше прем'єр-міністром України – це ті кошти, які необхідні державі на відновлення на наступні 10 років. Мова йде про різні джерела фінансування, третина з цих коштів – це приватні інвестиції, але потрібні й інші джерела – зокрема гранти, репарації, кредити.

"Те, що Україна потребує зараз, це те з чого я почав - стійкість. Це те, що нам необхідно сьогодні, щоб вистояти, щоб в майбутньому і Європа, і Україна, як її частина, могла говорити про відновлення, зміцнення і розвиток. Ви бачите на слайді заходи, які розписані конкретно по статтях витрат, найбільша стаття – це макрофінансова стабільність, і дійсно ми потребуємо саме в цій частині допомоги партнерів. Ви бачите, що другою є енергетика і власне зимовий сезон, який наближається і до якого ми повинні підготуватися аби вистояти разом", - повідомив представник українського парламенту в Лугано.

Він зазначив, що українська влада вважає план відновлення країни "живим документом", який буде постійно переглядатися, адже війна триває і кожного дня Україна отримує збитки.

"Але річ навіть не у тому. Річ у тому, що ми з вами разом повинні управляти цим планом, разом йти, step by step, по кожному з кроків. Поки що це проект, він не затверджений жодним нормативним актом всередині України, ми закликаємо усіх долучатися до роботи над цим планом, над його вдосконаленням, аби він став кращим для України та для Європи в цілому", - додав він.

Нагадаємо

4 липня у швейцарському Лугано стартувала дводенна конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни. 

У декларації за підсумками конференції глави держав і урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни. 

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