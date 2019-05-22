Герус рассказал, чем занимается в команде Президента

"Я занимаюсь направлением: экономика, энергетика, Кабинет министров", - отметил Герус.

При этом он добавил, что его как "слугу народа" вполне устраивает должность представителя Президента в правительстве.

По его словам, все кадровые вопросы, в том числе и назначение представителя в КМУ, решает Президент Зеленский. В частности, именно он еще будет принимать решение про отвечающих за экономическое направление в президентской команде.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины.