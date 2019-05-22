Герус розповів, чим займається в команді Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Новопризначений представник голови держави в уряді займається економікою, енергетикою і питаннями, пов’язаними з Кабінетом міністрів. Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Я займаюсь напрямком: економіка, енергетика, Кабінет міністрів”, — зазначив Герус.
При цьому він додав, що його як “слугу народу” цілком влаштовує посада представника Президента в уряді.
За його словами, всі кадрові питання, в тому числі й призначення представника в КМУ, вирішує Президент Зеленський. Зокрема, саме він ще буде ухвалювати рішення щодо відповідальних за економічний напрямок в президентській команді.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента України у Кабінеті Міністрів України.