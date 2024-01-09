Герус объяснил решение об отмене моратория на отключение света и начисление пени за долги за ЖКУ
Киев • УНН
Украина отменяет мораторий на уплату коммунальных долгов, отмечая своевременные платежи пенсионеров и получателей субсидий, в то время как более состоятельные граждане накапливают долги.
Правительство приняло решение об отмене моратория на отключение света и начисление пени за долги за ЖКУ, потому что начала появляться тенденция, когда субсидианты и пенсионеры платят вовремя, а многие состоятельные люди накапливают долги за электроэнергию. Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодня, то что мы анализировали последний год, начала появляться такая определенная тенденция, что у нас есть наиболее дисциплинированные плательщики за жилищно-коммунальные услуги, это прежде всего субсидианты, потому что если появляются долги, то можно слететь с субсидии, и пенсионеры. Люди, которые являются достаточно обеспеченными, у которых зарплата измеряется в тысячах долларов начали злоупотреблять определенными нормами и начали накапливать долги за электроэнергию", - рассказал Герус.
Он отметил, что некоторые обеспеченные категории, которые могут платить, не платили, понимая, что за это вообще ничего не будет.
"Мы видим, что некоторые категории, которые являются обеспеченными и могут платить, не платили, понимая, что можно не платить и за это вообще ничего не будет. Поэтому правительство приняло такое решение. Ситуация, когда субсидианты и пенсионеры платят вовремя, а многие состоятельные люди не платят за жилищно-коммунальные услуги - безусловно неправильная и несправедливая", - сказал Герус.
Дополнение
Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение света и начисление пени за задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Зона активных боевых действий исключение.
Герус объяснил решение об отмене моратория на отключение света и начисление пени за долги за ЖКУ
Украина отменяет мораторий на уплату коммунальных долгов, отмечая своевременные платежи пенсионеров и получателей субсидий, в то время как более состоятельные граждане накапливают долги.
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