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Герус объяснил решение об отмене моратория на отключение света и начисление пени за долги за ЖКУ

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 13:14  •  11690 просмотра

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Украина отменяет мораторий на уплату коммунальных долгов, отмечая своевременные платежи пенсионеров и получателей субсидий, в то время как более состоятельные граждане накапливают долги.

Правительство приняло решение об отмене моратория на отключение света и начисление пени за долги за ЖКУ, потому что начала появляться тенденция,  когда субсидианты и пенсионеры платят вовремя, а многие состоятельные люди накапливают долги за электроэнергию. Об этом сообщил  председатель комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня, то что мы анализировали последний год, начала появляться такая определенная тенденция, что у нас есть наиболее дисциплинированные плательщики за жилищно-коммунальные услуги, это прежде всего субсидианты, потому что если появляются долги, то можно слететь с субсидии, и пенсионеры. Люди, которые являются достаточно обеспеченными, у которых зарплата измеряется в тысячах долларов начали злоупотреблять определенными нормами и начали накапливать долги за электроэнергию", - рассказал Герус.

Он отметил, что некоторые обеспеченные категории, которые могут платить, не платили, понимая, что за это вообще ничего не будет.

"Мы видим, что некоторые категории, которые являются обеспеченными и могут платить, не платили, понимая, что можно не платить и за это вообще ничего не будет. Поэтому правительство приняло такое решение. Ситуация, когда субсидианты и пенсионеры платят вовремя, а многие состоятельные люди не платят за жилищно-коммунальные услуги - безусловно неправильная и несправедливая", - сказал Герус.

Дополнение

Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение света и начисление пени за задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Зона активных боевых действий исключение.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Герус пояснив рішення про скасування мораторію на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП
Gerus explains the decision to cancel the moratorium on power outages and penalties for utility debts
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