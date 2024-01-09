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Герус пояснив рішення про скасування мораторію на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП

Герус пояснив рішення про скасування мораторію на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП

Київ • УНН

 • 28380 перегляди

Україна скасовує мораторій на сплату комунальних боргів, відзначаючи своєчасні платежі пенсіонерів та отримувачів субсидій, в той час як заможніші громадяни накопичують борги.

Уряд прийняв рішення про скасування мораторію на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП, тому що почала з'являтися тенденція,  коли субсидіанти та пенсіонери платять вчасно, а багато заможних людей накопичують борги за електроенергію. Про це повідомив  голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Станом на сьогодні, те що ми аналізували останній рік, почала з’являтися така певна тенденція, що у нас є найбільш дисципліновані платники за житлово-комунальні послуги, це перш за все субсидіанти, тому що якщо з’являються борги, то можна злетіти з субсидії, й пенсіонери. Люди, які є достатньо забезпеченими, у яких зарплата вимірюється в тисячах доларів почали зловживати певними нормами та почали накопичувати борги за електроенергію", - розповів Герус.

Він зазначив, що деякі забезпечені категорії, які можуть платити, не сплачували, розуміючи, що за це взагалі нічого не буде.

"Ми бачимо, що деякі категорії, які є забезпеченими й можуть платити, не сплачували, розуміючи, що можна не сплачувати й за це взагалі нічого не буде. Тому уряд прийняв таке рішення. Ситуація, коли субсидіанти та пенсіонери платять вчасно, а багато заможних людей не платять за житлово-комунальні послуги – безумовно не правильна та несправедлива", - сказав Герус.

Доповнення

Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Зона активних бойових дій виняток.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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