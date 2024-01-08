Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии
Киев • УНН
Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии
Решение Германии разрешить продажу истребителей Eurofighter Typhoon Саудовской Аравии обусловлено изменившейся ситуацией после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, а также "очень конструктивным отношением Саудовской Аравии к Израилю", заявил сегодня представитель правительства ФРГ, пишет УНН со ccылкой на Politicoю
Детали
Изменение политики было осуществлено в воскресенье министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок во время пребывания в Израиле.
"Мир, особенно здесь, на Ближнем Востоке, стал совершенно другим с (7 октября)", - сказала она.
Другой представитель правительства Германии заявил сегодня, что решение о конкретной продаже еще не принято, поскольку неь тендерной процедуры.
Дополнение
Саудовская Аравия купила 72 истребителя Eurofighter в 2007 году у BAE Systems примерно за 4,4 миллиарда фунтов стерлингов (почти 5,6 млрд долл. США); эти самолеты уже доставлены, но Эр-Рияду нужны еще 48 истребителей.
Однако Германия заблокировала дальнейшие поставки истребителя - совместного британского, немецкого, итальянского и испанского проекта - из-за роли Саудовской Аравии в гражданской войне в Йемене и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.
Смена решения Германии, как отмечается, - это победа для производителя реактивных самолетов Airbus, который неоднократно критиковал отказ Берлина продавать больше истребителей Eurofighter.
Это также, вероятно, успокоит Францию, которая опасалась, что строгая позиция Германии в отношении экспорта может поставить под угрозу будущие продажи совместной системы Future Combat Aircraft System, истребителя следующего поколения, который в настоящее время разрабатывается в Париже, Берлине и Мадриде, пишет издание.
Однако возникает вопрос, будет ли Эр-Рияд теперь покупать боевые самолеты Rafale компании Dassault. Саудовская Аравия проявила интерес к французскому военному самолету, поскольку Берлин тянул с Eurofighter.
Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии
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