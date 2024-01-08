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Німеччина зняла блокаду з продажу винищувачів Eurofighter Саудівській Аравії

Німеччина зняла блокаду з продажу винищувачів Eurofighter Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 23746 перегляди

Німеччина зняла блокаду з продажу винищувачів Eurofighter Саудівській Аравії

Рішення Німеччини дозволити продаж винищувачів Eurofighter Typhoon Саудівській Аравії зумовлене зміненою ситуацією після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, а також "дуже конструктивним ставленням Саудівської Аравії до Ізраїлю", заявив сьогодні представник уряду ФРН, пише УНН з посиланням на Рoliticоy

Деталі

Зміну політики було здійснено в неділю міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок під час перебування в Ізраїлі.

"Світ, особливо тут, на Близькому Сході, став зовсім іншим з (7 жовтня)", - сказала вона.

Інший представник уряду Німеччини заявив сьогодні, що рішення про конкретний продаж ще не ухвалено, оскільки немає тендерної процедури.

Доповнення

Саудівська Аравія купила 72 винищувачі Eurofighter у 2007 році у BAE Systems приблизно за 4,4 мільярда фунтів стерлінгів (майже 5,6 млрд дол. США); ці літаки вже доставлені, але Ер-Ріяду потрібні ще 48 винищувачів.

Однак Німеччина заблокувала подальші поставки винищувача - спільного британського, німецького, італійського та іспанського проєкту - через роль Саудівської Аравії в громадянській війні в Ємені та вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році.

Зміна рішення Німеччини, як зазначається, - це перемога для виробника реактивних літаків Airbus, який неодноразово критикував відмову Берліна продавати більше винищувачів Eurofighter.

Це також, імовірно, заспокоїть Францію, яка побоювалася, що сувора позиція Німеччини щодо експорту може поставити під загрозу майбутні продажі спільної системи Future Combat Aircraft System, винищувача наступного покоління, який наразі розробляють у Парижі, Берліні та Мадриді, пише видання.

Однак виникає питання, чи буде Ер-Ріяд тепер купувати бойові літаки Rafale компанії Dassault. Саудівська Аравія виявила інтерес до французького військового літака, оскільки Берлін тягнув з Eurofighter.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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