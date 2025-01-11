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Германия решила отбуксировать дрейфующий нефтяной танкер "российского теневого флота"

Германия решила отбуксировать дрейфующий нефтяной танкер "российского теневого флота"

Киев  •  УНН

 • 4648 просмотра

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Германия проводит операцию относительно танкера Eventin из «теневого флота» рф, севшего на мель у северного побережья. Судно перевозило 100 000 тонн нефти и потеряло способность маневрировать из-за отказа двигателя.

Германия в субботу пыталась обезопасить себя от тяжело нагруженного танкера, который сел на мель у ее северного побережья, отбуксировав пострадавшее судно, которое, по ее словам, было частью "теневого флота" россии, нарушающего санкции, подальше от берега, чтобы предотвратить разлив нефти, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

274-метровое судно Eventin шло из россии в Египет с почти 100 000 тонн нефти на борту, когда у него отказал двигатель, и судно потеряло способность маневрировать, согласно данным Центрального командования по чрезвычайным ситуациям на море Германии.

Танкер с российской нефтью дрейфует у берегов Германии - СМИ10.01.25, 16:34 • 24012 просмотров

Когда судно дрейфовало в прибрежных водах в пятницу, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок раскритиковала использование Россией "старых нефтяных танкеров" для обхода санкций на экспорт нефти, назвав это угрозой европейской безопасности.

Три буксира присоединились к судну Eventin и пытаются направить его на северо-восток, подальше от побережья, в "более безопасную" зону, где "больше морского пространства", сообщило командование.

Оно заявило, что приняло "меры безопасности" из-за сильного волнения на море, с волнами высотой 2,5 метра и усиливающимися порывами ветра.

В пятницу власти заявили, что во время нескольких облетов не было обнаружено утечек нефти, а спасатели передали застрявшему экипажу радиостанции и фонарики.

Командование заявило в субботу утром, что потребуется около 8 часов, чтобы оттянуть Eventin примерно на 25 километров в более безопасные воды к северо-востоку от мыса Аркона, добавив, что они ожидают этого к середине утра.

Хотя танкер ходил под панамским флагом, министерство иностранных дел Германии связало его с российским "теневым флотом", нарушающим санкции.

Дополнение

После вторжения москвы в Украину западные страны наложили эмбарго на российскую нефтяную промышленность и запретили оказывать услуги судам, перевозящим нефть по морю.

В ответ россия использовала танкеры с непрозрачной собственностью или без надлежащей страховки, чтобы продолжить прибыльный экспорт нефти.

По данным американского аналитического центра Atlantic Council, количество судов в "теневом флоте" резко возросло с начала войны в Украине.

Европейский Союз сейчас ввел санкции против более чем 70 судов, которые, вероятно, перевозят российскую нефть.

Соединенные Штаты и Великобритания в пятницу ввели ограничения еще на 180 судов в "теневом флоте".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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