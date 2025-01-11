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Німеччина вирішила відбуксирувати дрейфуючий нафтовий танкер "російського тіньового флоту"

Німеччина вирішила відбуксирувати дрейфуючий нафтовий танкер "російського тіньового флоту"

Київ • УНН

 • 28704 перегляди

Німеччина проводить операцію щодо танкера Eventin з "тіньового флоту" рф, що сів на мілину біля північного узбережжя. Судно перевозило 100 000 тонн нафти та втратило здатність маневрувати через відмову двигуна.

Німеччина у суботу намагалася убезпечитися від тяжко навантаженого танкера, який сів на мілину біля її північного узбережжя, відбуксирувавши постраждале судно, яке, за її словами, було частиною "тіньового флоту" росії, що порушує санкції, подалі від берега, щоб запобігти розливу нафти, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

274-метрове судно Eventin йшло з росії до Єгипту з майже 100 000 тоннами нафти на борту, коли у нього відмовив двигун, і судно втратило здатність маневрувати, згідно з даними Центрального командування з надзвичайних ситуацій на морі Німеччини.

Танкер із російською нафтою дрейфує біля берегів Німеччини - ЗМІ10.01.25, 16:34 • 27436 переглядiв

Коли судно дрейфувало у прибережних водах у п'ятницю, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок розкритикувала використання росією "старих нафтових танкерів" для обходу санкцій на експорт нафти, назвавши це загрозою європейській безпеці.

Три буксири приєдналися до судна Eventin і намагаються направити його на північний схід, подалі від узбережжя, у "безпечнішу" зону, де "більше морського простору", повідомило командування.

Воно заявило, що ухвалило "заходи безпеки" через сильне хвилювання на морі, з хвилями висотою 2,5 метра і поривами вітру, що посилюються.

У п'ятницю влада заявила, що під час кількох обльотів не було виявлено витоків нафти, а рятувальники передали екіпажу, що застряг, радіостанції і ліхтарики.

Командування заявило в суботу вранці, що потрібно близько 8 годин, щоб відтягнути Eventin приблизно на 25 кілометрів у більш безпечні води на північний схід від мису Аркона, додавши, що вони очікують цього до середини ранку.

Хоча танкер ходив під панамським прапором, міністерство закордонних справ Німеччини пов'язало його з російським "тіньовим флотом", що порушує санкції.

Доповнення

Після вторгнення москви в Україну західні країни наклали ембарго на російську нафтову промисловість і заборонили надавати послуги суднам, що перевозять нафту морем.

У відповідь росія використовувала танкери з непрозорою власністю або без належної страховки, щоби продовжити прибутковий експорт нафти.

За даними американського аналітичного центру Atlantic Council, кількість суден у "тіньовому флоті" різко зросла з початку війни в Україні.

Європейський Союз наразі ввів санкції проти більш ніж 70 суден, які, ймовірно, перевозять російську нафту.

Сполучені Штати та Велика Британія у п'ятницю ввели обмеження ще на 180 суден у "тіньовому флоті".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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