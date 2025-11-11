Германия откроет мощнейшую систему аккумуляторного хранения энергии

$41.980.11
Эксклюзив
08:48 • 3076 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 12397 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 17442 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 56509 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 71638 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 100177 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 117943 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 120385 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86463 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 57472 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Популярные новости
Порыв трубопровода на Печерском спуске в Киеве: отключение воды, угроза оползня10 ноября, 23:27 • 33479 просмотра
Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИVideo10 ноября, 23:56 • 31817 просмотра
Израиль сделал первый шаг к введению смертной казни для террористов11 ноября, 00:28 • 13488 просмотра
Россия провалилась на выборах в совещательные органы ЮНЕСКО: реакция МИД Украины11 ноября, 00:59 • 14829 просмотра
Краматорск подвергся массированной атаке: 7 беспилотников ударили по городу за полчаса, погиб мужчина11 ноября, 01:30 • 11276 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 68612 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 117952 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 53970 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 120391 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 111570 просмотра
УНН Lite
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 272 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 47661 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 122167 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 127589 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 171580 просмотра
Германия откроет мощнейшую систему аккумуляторного хранения энергии

Киев • УНН

 • 844 просмотра

На территории Бранденбурга, в ФРГ, будет открыта крупнейшая в Европе система аккумуляторного хранения энергии мощностью 1 гигаватт (ГВт) / 4 гигаватт-часа (ГВт-ч). Проект назван «важной вехой для энергетического будущего Германии и Европы».

Германия откроет мощнейшую систему аккумуляторного хранения энергии

На пути к отказу от ископаемого топлива, ФРГ готовит проект мощностью до 4 ГВт-ч, который поддержит предоставление основных услуг и повышение энергетической безопасности страны. Пишет УНН со ссылкой на Еlectrek.

Детали

Германия вскоре запускает крупнейшую в Европе систему аккумуляторного хранения энергии. Речь идет о масштабном проекте, мощностью 1 гигаватт (ГВт) / 4 гигаватт-часа (ГВт-ч) в Йеншвальде, Бранденбург, над которым работают LEAG Clean Power GmbH и Fluence Energy GmbH, дочерняя компания американской Fluence Energy.

Характеристики и ожидания

"GigaBattery Jänschwalde 1000" разработан для предоставления основных сетевых услуг, поддержки торговли энергией и повышения энергетической безопасности, поскольку страна постепенно отказывается от ископаемого топлива.

Четырехчасовая система будет использовать технологию Smartstack от Fluence. Это новейшее решение для крупномасштабного хранения энергии.

После завершения строительства крупнейший в Европе проект аккумуляторного хранения энергии будет играть ключевую роль в стабилизации немецкой сети и хранении возобновляемой энергии на время, когда солнце не светит и ветер не дует.

Генеральный директор Fluence Джулиан Небреда назвал этот проект "важной вехой для энергетического будущего Германии и Европы", добавив, что он демонстрирует, как сотрудничество и передовые технологии могут "изменить основы нашей экономики и нашей повседневной жизни".

Напомним

Минздрав дал рекомендации по хранению лекарств во время отключений электроэнергии. Важно соблюдать температурные режимы, использовать термоконтейнеры и проверять запасы аптечки заранее.

Киев столкнулся с 70% отключений электроэнергии 9 ноября09.11.25, 18:21 • 14449 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
Техника
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Германия