Германия откроет мощнейшую систему аккумуляторного хранения энергии
На территории Бранденбурга, в ФРГ, будет открыта крупнейшая в Европе система аккумуляторного хранения энергии мощностью 1 гигаватт (ГВт) / 4 гигаватт-часа (ГВт-ч). Проект назван «важной вехой для энергетического будущего Германии и Европы».
На пути к отказу от ископаемого топлива, ФРГ готовит проект мощностью до 4 ГВт-ч, который поддержит предоставление основных услуг и повышение энергетической безопасности страны. Пишет УНН со ссылкой на Еlectrek.
Детали
Германия вскоре запускает крупнейшую в Европе систему аккумуляторного хранения энергии. Речь идет о масштабном проекте, мощностью 1 гигаватт (ГВт) / 4 гигаватт-часа (ГВт-ч) в Йеншвальде, Бранденбург, над которым работают LEAG Clean Power GmbH и Fluence Energy GmbH, дочерняя компания американской Fluence Energy.
Характеристики и ожидания
"GigaBattery Jänschwalde 1000" разработан для предоставления основных сетевых услуг, поддержки торговли энергией и повышения энергетической безопасности, поскольку страна постепенно отказывается от ископаемого топлива.
Четырехчасовая система будет использовать технологию Smartstack от Fluence. Это новейшее решение для крупномасштабного хранения энергии.
После завершения строительства крупнейший в Европе проект аккумуляторного хранения энергии будет играть ключевую роль в стабилизации немецкой сети и хранении возобновляемой энергии на время, когда солнце не светит и ветер не дует.
Генеральный директор Fluence Джулиан Небреда назвал этот проект "важной вехой для энергетического будущего Германии и Европы", добавив, что он демонстрирует, как сотрудничество и передовые технологии могут "изменить основы нашей экономики и нашей повседневной жизни".
