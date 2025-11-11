Німеччина відкриє найпотужнішу систему акумуляторного зберігання енергії
Київ • УНН
На території Бранденбургу, у ФРН, буде відкрито найбільшу в Європі систему акумуляторного зберігання енергії, потужністю 1 гігават (ГВт) / 4 гігават-години (ГВт-год). Проект названо «важливою віхою для енергетичного майбутнього Німеччини та Європи».
На шляху до відмови від викопного палива, ФРН готує проєкт потужністю до 4 ГВт-год, який підтримає надання основних послуг та підвищення енергетичної безпеки країни. Пише УНН із посиланням на Еlectrek.
Деталі
Німеччина незабаром запускає найбільшу в Європі систему акумуляторного зберігання енергії. Ідеться про масштабний проект, потужністю 1 гігават (ГВт) / 4 гігават-години (ГВт-год) у Єншвальде, Бранденбург, над яким працюють LEAG Clean Power GmbH та Fluence Energy GmbH, дочірня компанія американської Fluence Energy.
Характеристики і очікування
"GigaBattery Jänschwalde 1000" розроблений для надання основних мережевих послуг, підтримки торгівлі енергією та підвищення енергетичної безпеки, оскільки країна поступово відмовляється від викопного палива.
Чотиригодинна система використовуватиме технологію Smartstack від Fluence. Це найновіше рішення для великомасштабного зберігання енергії.
Після завершення будівництва найбільший у Європі проект акумуляторного зберігання енергії відіграватиме ключову роль у стабілізації німецької мережі та зберіганні відновлюваної енергії на час, коли сонце не світить і вітер не дме.
Генеральний директор Fluence Джуліан Небреда назвав цей проект "важливою віхою для енергетичного майбутнього Німеччини та Європи", додавши, що він демонструє, як співпраця та передові технології можуть "змінити основи нашої економіки та нашого повсякденного життя".
Нагадаємо
МОЗ надало рекомендації щодо зберігання ліків під час відключень електроенергії. Важливо дотримуватися температурних режимів, використовувати термоконтейнери та перевіряти запаси аптечки заздалегідь.
Київ зіткнувся з 70% відключень електроенергії 9 листопада09.11.25, 18:21 • 14502 перегляди