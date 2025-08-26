Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая
Киев • УНН
Бывшего подрядчика Минобороны США обвиняют в попытке передачи секретных военных данных Китаю. Он работал на военной базе США в Германии.
Немецкие прокуроры обвинили гражданина Соединенных Штатов Америки в попытке передать китайской разведке конфиденциальную военную информацию. Об этом информирует издание Politico, передает УНН.
Детали
В понедельник, 25 августа, федеральный генеральный прокурор Германии объявил, что Мартин Д., бывший подрядчик Министерства обороны США, предстанет перед судом по обвинению в деятельности в качестве агента иностранной разведки в "особо тяжком случае".
Согласно обвинительному акту, Мартин Д. работал на гражданского оборонного подрядчика с 2017 года до весны 2023-го. Начиная с 2020 года, он был откомандирован на военную базу США в Германии. Летом 2024 года, как утверждает прокуратура, подозреваемый неоднократно обращался к представителям китайского правительства с предложением передать секретные данные о военных операциях США.
Напомним
Бывшего сотрудника политика Максимилиана Краха обвиняют в шпионаже в пользу китайской секретной службы. Он подозревается в передаче конфиденциальных документов, собранных о политиках АдГ.
