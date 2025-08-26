Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 11756 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 87627 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 61421 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 61353 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 183566 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 178148 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 69009 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 66883 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 66504 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51770 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.6м/с
72%
748мм
Популярные новости
Трамп объяснил, почему Путин не встречается с Зеленским25 августа, 17:08 • 10669 просмотра
Во время эксгумаций во Львове украинско-польская экспедиция обнаружила около полусотни тел25 августа, 17:33 • 8358 просмотра
Американского актера Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"25 августа, 18:34 • 5406 просмотра
В Египте 13-летний мальчик умер после употребления сырой лапши быстрого приготовления25 августа, 18:57 • 4888 просмотра
В Киеве военных оштрафовали за превышение скорости: полиция опровергла слухи о «боевом задании»25 августа, 19:32 • 7520 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 78041 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 87633 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 183568 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 178150 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 135957 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Кит Келлог
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 8932 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 78041 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 57585 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 94047 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 75492 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Нефть
MIM-104 Patriot
KAB-1500L

Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Бывшего подрядчика Минобороны США обвиняют в попытке передачи секретных военных данных Китаю. Он работал на военной базе США в Германии.

Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая

Немецкие прокуроры обвинили гражданина Соединенных Штатов Америки в попытке передать китайской разведке конфиденциальную военную информацию. Об этом информирует издание Politico, передает УНН.

Детали

В понедельник, 25 августа, федеральный генеральный прокурор Германии объявил, что Мартин Д., бывший подрядчик Министерства обороны США, предстанет перед судом по обвинению в деятельности в качестве агента иностранной разведки в "особо тяжком случае".

Согласно обвинительному акту, Мартин Д. работал на гражданского оборонного подрядчика с 2017 года до весны 2023-го. Начиная с 2020 года, он был откомандирован на военную базу США в Германии. Летом 2024 года, как утверждает прокуратура, подозреваемый неоднократно обращался к представителям китайского правительства с предложением передать секретные данные о военных операциях США.

Напомним

Бывшего сотрудника политика Максимилиана Краха обвиняют в шпионаже в пользу китайской секретной службы. Он подозревается в передаче конфиденциальных документов, собранных о политиках АдГ.

В Германии будут судить иранского шпиона, следившего за еврейскими объектами02.07.25, 04:11 • 32583 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Альтернатива для Германии
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Германия
KAB-1500L
Китай
Соединённые Штаты