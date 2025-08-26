Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю

$41.280.07
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 11669 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 87380 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 61316 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 61258 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 183416 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 178052 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 68980 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66868 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 66482 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51760 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським25 серпня, 17:08 • 10586 перегляди
Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл25 серпня, 17:33 • 8168 перегляди
Американського актора Вуді Аллена внесли в базу сайту "Миротворець" 25 серпня, 18:34 • 5252 перегляди
В Єгипті 13-річний хлопчик помер після вживання сирої локшини швидкого приготування25 серпня, 18:57 • 4744 перегляди
У Києві військових оштрафували за перевищення швидкості: поліція спростувала чутки про "бойове завдання"25 серпня, 19:32 • 7354 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 77908 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 87373 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 183413 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 178050 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 135888 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кіт Келлог
Йонас Гахр Сторе
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Франція
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 8828 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 77913 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 57546 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 94004 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 75454 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Євро
Нафта
MIM-104 Patriot
KAB-1500L

Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Колишнього підрядника Міноборони США звинувачують у спробі передачі секретних військових даних Китаю. Він працював на військовій базі США в Німеччині.

Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю

Німецькі прокурори звинуватили громадянина Сполучених Штатів Америки у спробі передати китайській розвідці конфіденційну військову інформацію. Про це інформує видання Politico, передає УНН.

Деталі

У понеділок, 25 серпня федеральний генеральний прокурор Німеччини оголосив, що Мартін Д., колишній підрядник Міністерства оборони США, постане перед судом за обвинуваченням у діяльності як агент іноземної розвідки в "особливо тяжкому випадку".

Згідно з обвинувальним актом, Мартін Д. працював на цивільного оборонного підрядника з 2017 року до весни 2023-го. Починаючи з 2020 року, він був відряджений на військову базу США в Німеччині. Улітку 2024 року, як стверджує прокуратура, підозрюваний неодноразово звертався до представників китайського уряду з пропозицією передати секретні дані про військові операції США.

Нагадаємо

Колишнього співробітника політика Максиміліана Краха звинувачують у шпигунстві на користь китайської секретної служби. Він підозрюється у передачі конфіденційних документів, зібраних про політиків АдН.

У Німеччині судитимуть шпигуна Ірану, що слідкував за єврейськими об'єктами02.07.25, 04:11 • 32583 перегляди

