Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю
Київ • УНН
Колишнього підрядника Міноборони США звинувачують у спробі передачі секретних військових даних Китаю. Він працював на військовій базі США в Німеччині.
Німецькі прокурори звинуватили громадянина Сполучених Штатів Америки у спробі передати китайській розвідці конфіденційну військову інформацію. Про це інформує видання Politico, передає УНН.
Деталі
У понеділок, 25 серпня федеральний генеральний прокурор Німеччини оголосив, що Мартін Д., колишній підрядник Міністерства оборони США, постане перед судом за обвинуваченням у діяльності як агент іноземної розвідки в "особливо тяжкому випадку".
Згідно з обвинувальним актом, Мартін Д. працював на цивільного оборонного підрядника з 2017 року до весни 2023-го. Починаючи з 2020 року, він був відряджений на військову базу США в Німеччині. Улітку 2024 року, як стверджує прокуратура, підозрюваний неодноразово звертався до представників китайського уряду з пропозицією передати секретні дані про військові операції США.
Нагадаємо
Колишнього співробітника політика Максиміліана Краха звинувачують у шпигунстві на користь китайської секретної служби. Він підозрюється у передачі конфіденційних документів, зібраних про політиків АдН.
