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Германия экстрадировала в Украину мужчину, подозреваемого в торговле людьми

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Из Германии экстрадировали 55-летнего жителя Житомирской области, которого подозревают в торговле людьми, вымогательстве и мошенничестве. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Германия экстрадировала в Украину мужчину, подозреваемого в торговле людьми

Из Германии в Украину экстрадировали 55-летнего жителя Житомирской области, которого подозревают в торговле людьми, вымогательстве и мошенничестве. Об этом сообщили в полиции Житомирской области, пишет УНН.

Детали

В течение нескольких лет 55-летний житель Черняховской громады скрывался от следствия за границей. По инициативе правоохранителей Житомирщины и при содействии коллег Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ мужчину задержали и экстрадировали в Украину

- говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что правоохранители собрали доказательства причастности фигуранта дела к торговле людьми, вымогательству и мошенничеству, совершенным в течение 2020-2021 годов.

Во время досудебного расследования мужчина "исчез": перестал появляться по месту жительства, изменил круг общения и контактные номера, всячески избегал встречи с полицейскими. Поэтому в 2023 году ему было заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений и объявлено в розыск - сообщили в полиции.

В полиции также сообщили, что сотрудники Житомирского районного управления полиции №1 совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУНП в области провели ряд оперативных мероприятий. Им удалось установить, что два года назад мужчина выехал с семьей за границу.

Подозреваемый поселился в одном из городов Федеративной Республики Германии

- отметили в полиции.

После этого по инициативе украинских правоохранителей мужчина был задержан сотрудниками немецкой полиции и экстрадирован в Украину. В судебном заседании фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществлялось по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.

Дополнение

Под Киевом водитель такси пытался похитить 6-летнюю девочку. Сейчас суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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