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На Київщині таксист намагався викрасти 6-річну дівчинку: його вже відправили під варту

Київ • УНН

 • 4148 перегляди

У селі Бишів таксист силоміць заштовхав 6-річну дівчинку в авто, але їй вдалось втекти. Зловмиснику обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права застави.

На Київщині таксист намагався викрасти 6-річну дівчинку: його вже відправили під варту

Під Києвом водій таксі намагався викрасти 6-річну дівчинку. Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в поліції, у селі Бишів на Київщині водій таксі силоміць заштовхав 6-річну дівчинку до салону автомобіля.

Правоохоронці встановили, що дитина перебувала на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав автомобіль Peugeot. З транспортного засобу вийшов невідомий та примусово посадив малолітню до авто. На щастя, дитині вдалося одразу втекти. Поліцейські затримали 39-річного зловмисника у процесуальному порядку. Слідчі поліції Київщини за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо

У Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо йому не віддадуть гроші, а після затримання сказав, що це був пранк. Як повідомили у столичній прокуратурі, 19-річному киянину повідомили про підозру.

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