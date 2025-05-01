На Київщині таксист намагався викрасти 6-річну дівчинку: його вже відправили під варту
Київ • УНН
У селі Бишів таксист силоміць заштовхав 6-річну дівчинку в авто, але їй вдалось втекти. Зловмиснику обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права застави.
Під Києвом водій таксі намагався викрасти 6-річну дівчинку. Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, передає УНН.
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Як повідомили в поліції, у селі Бишів на Київщині водій таксі силоміць заштовхав 6-річну дівчинку до салону автомобіля.
Правоохоронці встановили, що дитина перебувала на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав автомобіль Peugeot. З транспортного засобу вийшов невідомий та примусово посадив малолітню до авто. На щастя, дитині вдалося одразу втекти. Поліцейські затримали 39-річного зловмисника у процесуальному порядку. Слідчі поліції Київщини за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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