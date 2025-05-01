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У Києві студент погрожував підірвати обмінник: вимагав гроші, а потім назвав це жартом

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

У Києві 19-річний студент погрожував підірвати обмін валют, вимагаючи гроші. Після затримання він заявив, що це був пранк, але йому повідомили про підозру у розбійному нападі.

У Києві студент погрожував підірвати обмінник: вимагав гроші, а потім назвав це жартом

У Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо йому не віддадуть гроші, а після затримання сказав, що це був пранк. Як повідомили у столичній прокуратурі, 19-річному киянину повідомили про підозру, передає УНН.

Деталі

Студент столичного коледжу із закритим обличчям зайшов у приміщення обміну валют та просунув касирці записку. У записці було написано, що у нього з собою вибухівка і він її підірве, якщо не отримає усіх грошей з каси. При цьому хлопець голосно квапив жінок, мовляв, у них залишились лічені хвилини - ось-ось приміщення злетить у повітря. Також він погрожував перелізти у зону касирок.

Працівниці обміну валют миттєво викликали на місце службу охорони, яка нападника затримала. Жодних вибухових пристроїв у нього з собою не було. Після затримання хлопець пояснив, що це був пранк, а не розбійний напад. Хоча свої дії на відео він не знімав і жодних помічників, які б фільмували все, що відбувається, з ним не було.

... 19-річному мешканцю м. Києва повідомлено про підозру у скоєнні розбійного нападу на обмін валют (ч. 4 ст. 187 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Санкція статті за розбій, вчинений в умовах воєнного стану, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

У Харкові 19-річний хлопець погрожував підірвати гранату в квартирі, де були його брат і сестра08.02.25, 20:41 • 40394 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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