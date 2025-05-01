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В Киеве студент угрожал взорвать обменник: требовал деньги, а потом назвал это шуткой

Киев • УНН

 • 962 просмотра

В Киеве 19-летний студент угрожал взорвать обмен валют, требуя деньги. После задержания он заявил, что это был пранк, но ему сообщили о подозрении в разбойном нападении.

В Киеве студент угрожал взорвать обменник: требовал деньги, а потом назвал это шуткой

В Киеве студент угрожал взорвать обмен валют, если ему не отдадут деньги, а после задержания сказал, что это был пранк. Как сообщили в столичной прокуратуре, 19-летнему киевлянину сообщили о подозрении, передает УНН.

Детали

Студент столичного колледжа с закрытым лицом зашел в помещение обмена валют и продвинул кассирше записку. В записке было написано, что у него с собой взрывчатка и он ее взорвет, если не получит всех денег из кассы. При этом парень громко торопил женщин, мол, у них остались считанные минуты - вот-вот помещение взлетит в воздух. Также он угрожал перелезть в зону кассирш.

Работницы обмена валют мгновенно вызвали на место службу охраны, которая нападающего задержала. Никаких взрывных устройств у него с собой не было. После задержания парень объяснил, что это был пранк, а не разбойное нападение. Хотя свои действия на видео он не снимал и никаких помощников, которые бы снимали все, что происходит, с ним не было.

... 19-летнему жителю г. Киева сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения на обмен валют (ч. 4 ст. 187 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Добавим

Санкция статьи за разбой, совершенный в условиях военного положения, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

В Харькове 19-летний парень угрожал взорвать гранату в квартире, где были его брат и сестра08.02.25, 20:41 • 40394 просмотра

Антонина Туманова

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