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В Киевской области таксист пытался похитить 6-летнюю девочку: его уже отправили под стражу

Киев • УНН

 • 3948 просмотра

В селе Бышев таксист силой затолкал 6-летнюю девочку в авто, но ей удалось сбежать. Злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей без права залога.

В Киевской области таксист пытался похитить 6-летнюю девочку: его уже отправили под стражу

Под Киевом водитель такси пытался похитить 6-летнюю девочку. В настоящее время суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает УНН.

Детали

Как сообщили в полиции, в селе Бышев Киевской области водитель такси силой затолкал 6-летнюю девочку в салон автомобиля.

Правоохранители установили, что ребенок находился на улице возле частного дома, когда к нему подъехал автомобиль Peugeot. Из транспортного средства вышел неизвестный и принудительно посадил малолетнюю в авто. К счастью, ребенку удалось сразу убежать. Полицейские задержали 39-летнего злоумышленника в процессуальном порядке. Следователи полиции Киевской области под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное правонарушение), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним

В Киеве студент угрожал взорвать обмен валют, если ему не отдадут деньги, а после задержания сказал, что это был пранк. Как сообщили в столичной прокуратуре, 19-летнему киевлянину сообщили о подозрении.

Павел Башинский

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