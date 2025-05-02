Німеччина екстрадувала до України чоловіка, підозрюваного у торгівлі людьми

З Німеччини до України екстрадували 55-річного мешканця Житомирської області, якого підозрюють у торгівлі людьми, вимаганні і шахрайстві. Про це повідомили у поліції Житомирської області, пише УНН.

Деталі

Впродовж кількох років 55-річний житель Черняхівської громади переховувався від слідства за кордоном. За ініціативи правоохоронців Житомирщини та за сприяння колег Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ чоловіка затримали та екстрадували до України - йдеться у повідомленні поліції.

Повідомляється, що правоохоронці зібрали докази причетності фігуранта справи до торгівлі людьми, вимагання та шахрайства, вчинених упродовж 2020-2021 років.

Під час досудового розслідування чоловік "зник": перестав з’являтися за місцем проживання, змінив коло спілкування та контактні номери, всіляко уникав зустрічі з поліцейськими. Тож у 2023 році йому було заочно повідомлено про підозру в учиненні злочинів та оголошено у розшук - повідомили в поліції.

В поліції також повідомили, що співробітники Житомирського районного управління поліції №1 спільно з колегами з Управління карного розшуку ГУНП в області провели низку оперативних заходів. Їм вдалося встановити, що два роки тому чоловік виїхав з родиною за кордон.

Підозрюваний оселився в одному з міст Федеративної Республіки Німеччини - зазначили в поліції.

Після цього за ініціативи українських правоохоронців чоловіка було затримано співробітниками німецької поліції та екстрадовано до України. У судовому засіданні фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) КК України. Чоловіку може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Доповнення

Під Києвом водій таксі намагався викрасти 6-річну дівчинку. Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.