Німеччина екстрадувала до України чоловіка, підозрюваного у торгівлі людьми
Київ • УНН
З Німеччини екстрадували 55-річного жителя Житомирської області, якого підозрюють у торгівлі людьми, вимаганні та шахрайстві. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
З Німеччини до України екстрадували 55-річного мешканця Житомирської області, якого підозрюють у торгівлі людьми, вимаганні і шахрайстві. Про це повідомили у поліції Житомирської області, пише УНН.
Деталі
Впродовж кількох років 55-річний житель Черняхівської громади переховувався від слідства за кордоном. За ініціативи правоохоронців Житомирщини та за сприяння колег Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ чоловіка затримали та екстрадували до України
Повідомляється, що правоохоронці зібрали докази причетності фігуранта справи до торгівлі людьми, вимагання та шахрайства, вчинених упродовж 2020-2021 років.
Під час досудового розслідування чоловік "зник": перестав з’являтися за місцем проживання, змінив коло спілкування та контактні номери, всіляко уникав зустрічі з поліцейськими. Тож у 2023 році йому було заочно повідомлено про підозру в учиненні злочинів та оголошено у розшук - повідомили в поліції.
В поліції також повідомили, що співробітники Житомирського районного управління поліції №1 спільно з колегами з Управління карного розшуку ГУНП в області провели низку оперативних заходів. Їм вдалося встановити, що два роки тому чоловік виїхав з родиною за кордон.
Підозрюваний оселився в одному з міст Федеративної Республіки Німеччини
Після цього за ініціативи українських правоохоронців чоловіка було затримано співробітниками німецької поліції та екстрадовано до України. У судовому засіданні фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснювалося за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) КК України. Чоловіку може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Доповнення
Під Києвом водій таксі намагався викрасти 6-річну дівчинку. Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.