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Геращенко предложила перенести переговорную площадку ТКГ в Астану

Киев • УНН

 • 10222 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Переговорную площадку Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе целесообразно перенести из Минска, например, в Астану. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает УНН.

Геращенко предложила перенести переговорную площадку ТКГ в Астану

“Регулярные голосования Белоруссии на Генассамблее ООН в унисон с РФ по резолюциях, касающихся вопросов Крыма, Донбасса, прав человека на оккупированных территориях, идут в разрез с заявленной позицией нейтральности Минска. Это скорее пророссийская позиция. Беларусь ни разу не удержалась во время голосований по важные для Украины резолюции, она всегда, вместе с РФ, голосует против. Это исключительно мое мнение, но, возможно, мирные переговоры следует перенести в действительно нейтральную страну”, - отметила Геращенко по итогам последнего в текущем году заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

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Геращенко отметила, что в этом контексте для нее показательно и важно голосования Казахстана за резолюцию по демилитаризации Азовского и Черного морей.

“Впервые Казахстан воздержался, и это действительно нейтральная позиция. Возможно, действительно стоит перенести переговорную площадку в Астану?” — выразила мнение представитель Украины в гуманитарной подгруппе.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе собралась на заседание в Минске. 

Как сообщал УНН, ранее во время гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести. 

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