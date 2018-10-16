Контактна група щодо Донбасу зібралася на засідання у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі зібралася на засідання в Мінську. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі в Twitter.
"У Мінську проходить зустріч тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.
Раніше сьогодні в Мінську почали засідання робочі підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, 16 жовтня на засіданні тристоронньої контактної групи Україна представляє дипломат і радник Президента Руслан Демченко.
Як повідомляв УНН, 2 жовтня колишній президент України Леонід Кучма завершив свою роботу в тристоронній контактній групі щодо Донбасу в Мінську.