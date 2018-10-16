Контактная группа по Донбассу собралась на заседание в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе собралась на заседание в Минске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси в Twitter.
"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня в Минске начали заседание рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Напомним, 16 октября на заседании трехсторонней контактной группы Украину представляет дипломат и советник Президента Руслан Демченко.
Как сообщал УНН, 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.