Рабочие подгруппы по Донбассу начали встречу в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе начали заседание в Минске. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter, передает УНН.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 октября на заседании трехсторонней контактной группы Украину представляет дипломат и советник Президента Руслан Демченко.
Как сообщал УНН, 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.