Рабочие подгруппы по Донбассу начали встречу в Минске

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 октября на заседании трехсторонней контактной группы Украину представляет дипломат и советник Президента Руслан Демченко.

Как сообщал УНН, 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.