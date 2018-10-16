Робочі підгрупи щодо Донбасу розпочали зустріч у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Робочі підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі почали засідання у Мінську. Про це повідомляє МЗС Білорусі в Twitter, передає УНН.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 16 жовтня на засіданні тристоронньої контактної групи Україну представляє дипломат і радник Президента Руслан Демченко.
Як повідомляв УНН, 2 жовтня колишній президент України Леонід Кучма завершив свою роботу у тристоронній контактній групі щодо Донбасу у Мінську.