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Росія зірвала обмін полоненими, який планувався на 27 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Під час гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі РФ категорично відмовилась визнавати. До вирішення питання щодо обміну заручниками не дійшли. Про це написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко, на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.

Росія зірвала обмін полоненими, який планувався на 27 грудня

"Українська сторона ще раз підтвердила нашу пропозицію 27 грудня о 12 годині провести звільнення заручників і політв’язнів. Ми готові негайно помилувати 66 сепаратистів в обмін на 19 українців на окупованих територіях Донецька і Луганська. Також ми ще раз підтвердили готовність передати РФ 23 росіян, затриманих і засуджених в Україні, в обмін на 23 українців, незаконно утримуваних в тюрмах РФ", - написала Геращенко.

Але РФ займає деструктивну позицію і категорично відмовилась визнати своїх своїми, назвавши їх "отпускниками", "добровольцами", і тд. Геращенко відмітила, що ця відмова від своїх громадян Росією - дуже показова.

"Ми, в рамках гуманітарного жесту, готові були піти на компромісні варіанти, дзеркально звільнити людей, які мають важкі діагнози чи проблеми зі здоров‘ям. Як приклад, ми запропонували звільнити громадянина РФ Седікова в обмін на політв‘язня Кремля Клиха, який має зараз серйозні проблеми зі здоров‘ям. Тобто, ми готові до різних компромісних форматів, до різних формул, які пропонували - але по всім пропозиціям отримали відмову.Так само ми пропонували як компромісний варіант звільнити в першу чергу тих, хто довго утримується в тюрмах, зі списку 66 на 19. На жодну пропозицію - не почули згоди", - додала перший віце-спікер парламенту.

Вона також додала, що це було останнє засідання цього року.

"На жаль, для гуманітарної групи - безрезультатне, через деструктивну позицію РФ і їх маріонеток", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, на засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську 19 грудня українська сторона пропонуватиме варіанти обміну для звільнення заручників.

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