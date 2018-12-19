Росія зірвала обмін полоненими, який планувався на 27 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Під час гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі РФ категорично відмовилась визнавати. До вирішення питання щодо обміну заручниками не дійшли. Про це написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко, на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.
"Українська сторона ще раз підтвердила нашу пропозицію 27 грудня о 12 годині провести звільнення заручників і політв’язнів. Ми готові негайно помилувати 66 сепаратистів в обмін на 19 українців на окупованих територіях Донецька і Луганська. Також ми ще раз підтвердили готовність передати РФ 23 росіян, затриманих і засуджених в Україні, в обмін на 23 українців, незаконно утримуваних в тюрмах РФ", - написала Геращенко.
Але РФ займає деструктивну позицію і категорично відмовилась визнати своїх своїми, назвавши їх "отпускниками", "добровольцами", і тд. Геращенко відмітила, що ця відмова від своїх громадян Росією - дуже показова.
"Ми, в рамках гуманітарного жесту, готові були піти на компромісні варіанти, дзеркально звільнити людей, які мають важкі діагнози чи проблеми зі здоров‘ям. Як приклад, ми запропонували звільнити громадянина РФ Седікова в обмін на політв‘язня Кремля Клиха, який має зараз серйозні проблеми зі здоров‘ям. Тобто, ми готові до різних компромісних форматів, до різних формул, які пропонували - але по всім пропозиціям отримали відмову.Так само ми пропонували як компромісний варіант звільнити в першу чергу тих, хто довго утримується в тюрмах, зі списку 66 на 19. На жодну пропозицію - не почули згоди", - додала перший віце-спікер парламенту.
Вона також додала, що це було останнє засідання цього року.
"На жаль, для гуманітарної групи - безрезультатне, через деструктивну позицію РФ і їх маріонеток", - зазначила Геращенко.
Нагадаємо, на засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську 19 грудня українська сторона пропонуватиме варіанти обміну для звільнення заручників.