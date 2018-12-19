Росія зірвала обмін полоненими, який планувався на 27 грудня

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Під час гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі РФ категорично відмовилась визнавати. До вирішення питання щодо обміну заручниками не дійшли. Про це написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко, на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.