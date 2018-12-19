Россия сорвала обмен пленными, который планировался на 27 декабря

"Украинская сторона еще раз подтвердила наше предложение 27 декабря в 12:00 провести освобождения заложников и политзаключенных. Мы готовы немедленно помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 украинцев на оккупированных территориях Донецка и Луганска. Также мы еще раз подтвердили готовность передать РФ 23 россиян, задержанных и осужденных в Украине, в обмен на 23 украинца, незаконно удерживаемых в тюрьмах РФ", - написала Геращенко.

Но РФ занимает деструктивную позицию и категорически отказалась признать своих своими, назвав их "отпускниками", "добровольцами", и тд. Геращенко отметила, что этот отказ от своих граждан России - очень показателен.

"Мы, в рамках гуманитарного жеста, готовы были пойти на компромиссные варианты, зеркально освободить людей, которые имеют тяжелые диагнозы или проблемы со здоровьем. В качестве примера, мы предложили освободить гражданина РФ Седикова в обмен на политзаключенного Кремля Клих, который имеет сейчас серьезные проблемы со здоровьем. То есть, мы готовы к различным компромиссным форматам, в разных формулах, которые предлагали - но по всем предложениям получили отказ. Так же мы предлагали как компромиссный вариант освободить в первую очередь тех, кто долго удерживается в тюрьмах, из списка 66 на 19. Но ни на одно предложение - не услышали согласия", - добавила первый вице-спикер парламента.

Она также добавила, что это было последнее заседание в этом году.

"К сожалению, для гуманитарной группы - безрезультатное, из-за деструктивной позиции РФ и их марионеток", - отметила Геращенко.

Напомним, на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 19 декабря украинская сторона будет предлагать варианты обмена для освобождения заложников.