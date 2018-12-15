Україна знову запропонує обмін для звільнення заручників 19 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську 19 грудня українська сторона пропонуватиме варіанти обміну для звільнення заручників. Про це в ефірі одного із українських телеканалів повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
“Остання у цьому році зустріч у Мінську відбудеться 19 грудня, і молимося, щоб Святий Миколай диво здійснив, щоб усе-таки нам вдалося просунутися в цьому питанні”, - сказала Геращенко.
За її словами, українська сторона готова до найширшого компромісу.
Нагадаємо, у Росії заявили, що так звані представники тимчасово окупованих районів Донецької області запропонували українській стороні провести обмін полоненими 27 грудня.
22 листопада Україна заявляла, що готова помилувати більше 60 злочинців в обмін на звільнення заручників на Донбасі і провести черговий етап звільнення негайно.