Украина снова предложит обмен для освобождения заложников 19 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. На заседании трехсторонней контактной группы в Минске 19 декабря украинская сторона будет предлагать варианты обмена для освобождения заложников. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"Последняя в этом году встреча в Минске состоится 19 декабря, и молимся, чтобы Святой Николай чудо совершил, чтобы все-таки нам удалось продвинуться в этом вопросе", - сказала Геращенко.
По ее словам, украинская сторона готова к самому широкому компромиссу.
Напомним, в России заявили, что так называемые представители временно оккупированных районов Донецкой области предложили украинской стороне провести обмен пленными 27 декабря.
22 ноября Украина заявляла, что готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе и провести очередной этап освобождения немедленно.