Геращенко запропонувала перенести переговорний майданчик ТКГ в Астану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Переговорний майданчик Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі доцільно перенести з Мінська, наприклад, в Астану. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, передає УНН.
“Регулярні голосування Білорусії на Генасамблеї ООН в унісон з РФ по резолюціях, що стосуються питань Криму, Донбасу, прав людини на окупованих територіях, йдуть у розріз із заявленою позицією нейтральності Мінська. Це скоріше проросійська позиція. Білорусь жодного разу не утрималася під час голосувань за важливі для України резолюції, вона завжди, разом з РФ, голосує проти. Це виключно моя думка, але, можливо, мирні переговори слід перенести в дійсно нейтральну країну”, — зазначила Геращенко за підсумками останнього в поточному році засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.
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Геращенко зазначила, що в цьому контексті для неї показово й важливо голосування Казахстану за резолюцію щодо демілітаризації Азовського і Чорного морів.
“Вперше Казахстан утримався, і це дійсно нейтральна позиція. Можливо, справді варто перенести переговорний майданчик в Астану?” — висловила думку представник України в гуманітарній підгрупі.
Нагадаємо, Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі зібралася на засідання в Мінську.
Як повідомляв УНН, раніше під час гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі, Росія вчергове заблокувала створення механізму по пошуку зниклих безвісти.