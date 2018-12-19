Росія заблокувала створення механізму по пошуку зниклих безвісти на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Під час гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі, Росія вчергове заблокувала створення механізму по пошуку зниклих безвісти. Про це написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко, на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.
"Також Росія вчергове заблокувала створення механізму по пошуку зниклих безвісти. Відмовилась надати в таку групу своїх судмедекспертів і заявила, що РФ - "не учасник конфлікту" і тому не готова надати експертів і судмедекспертів в таку тристоронню групу. Попри те, що ми маємо відповідні звернення від жінок з РФ з проханням допомогти знайти їх похованих в донецьких степах рідних", - написала Геращенко.
Сьогодні представники України ще раз передали в рамках групи списки сотень зниклих безвісти з проханням докласти всіх зусиль для активізації їх пошуку.
Нагадаємо, станом на 30 серпня 2018 року, у списку осіб, які зникли безвісти на Донбасі, перебуває 294 особи.