Россия заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести на Донбасе

"Также Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести. Отказалась предоставить в такую группу своих судмедэкспертов и заявила, что РФ - "не участник конфликта" и поэтому не готова предоставить экспертов и судмедэкспертов в такую трехстороннюю группу. Несмотря на то, что мы имеем соответствующие обращения от женщин с РФ с просьбой помочь найти их похороненных в донецких степях родных", - написала Геращенко.

Сегодня представители Украины еще раз передали в рамках группы списки сотен пропавших без вести с просьбой приложить все усилия для активизации их поиска.

Напомним, на 30 августа 2018 года, в списке лиц, пропавших без вести на Донбассе, находится 294 человека.



