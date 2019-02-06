Геращенко: требуем от Москвы передать Януковича Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Бывшего президента Украины Виктора Януковича надо передать Украине как преступника. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров Ирина Геращенко в Facebook, сообщает УНН.
"Еще летом я сделала прогноз, что страна-террорист РФ попытается разыграть чувствительную и важную тему заложников накануне выборов. Путин - циник высшего сорта, и он будет спекулировать на заложниках во время выборов, это очевидно. Президент Порошенко летом дважды говорил с Путиным относительно заложников. С предложением к РФ освободить наших политзаключенных из тюрем Росии, освободить всех наших заложников с оккупированных территорий", - заявила Геращенко.
По ее словам, украинская сторона готова немедленно передать РФ "всех осужденных россиян-террористов, которых РФ и Путин не признают и о которых забыли", и Президент и его команда делали эти предложения десятки раз.
"От Путина требуем немедленного освобождения заложников, политзаключенных и военнопленных. А лох, который подыгрывает своим фиглярством циничным и грязным сценариям Кремля, не в переговоры должен играть, а отвечать за измену. Нам не о чем просить у Януковича, которого презирают и в Киеве, во Львове, и в его родном Донбассе как беглеца и предателя. Мы требуем от Москвы передать Януковича Украине для отбывания наказания за преступления - измену Родине", - добавила она.
Напомним, Янукович во время пресс-конференции в России 6 февраля заявил, что готов инициировать обмен заключенными между Россией и Украиной по принципу "всех на всех".
Напомним, украинская сторона в ТКГ в Минске обратилась с инициативой передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на трех граждан Украины, кторых четыре года удерживают в Донецке.
Напомним, Россия в Минске категорически отказалась обсуждать передачу россиян в обмен на украинских политзаключенных Кремля.