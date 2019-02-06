Геращенко: вимагаємо від Москви передати Януковича Україні

"Ще влітку я зробила прогноз, що країна-терорист РФ спробує розіграти чутливу і важливу тему заручників напередодні виборів. Путін - цинік найвищого ґатунку, і він буде спекулювати на заручниках під час виборів, це очевидно. Президент Порошенко влітку двічі говорив з Путіним щодо заручників. З пропозицією до РФ звільнити наших політв‘язнів з тюрем Росіі, звільнити всіх наших заручників з окупованих територій", - заявила Геращенко.

З її слів, українська сторона готова негайно передати РФ "всіх засуджених росіян-терористів, яких РФ і Путін не визнають і про яких забули", і Президент і його команда робили ці пропозиції десятки разів.

"Від Путіна вимагаємо негайного звільнення заручників,політв‘язнів і військовополонених. А лох, який підігрує своїм фіглярством цинічним і брудним сценаріям Кремля, не в переговори має гратися, а відповідати за зраду. Нам немає про що просити в Януковича, якого зневажають й у Києві, у Львові, й у його рідному Донбасі як втікача і зрадника. Ми вимагаємо від Москви передати Януковича Україні для відбування покарання за злочини - зраду Батьківщини", - додала вона.

Нагадаємо, Янукович під час прес-конференції в Росії 6 лютого заявив, що готовий ініціювати обмін ув'язненими між Росією і Україною за принципом "всіх на всіх".

Нагадаємо, українська сторона у ТКГ в Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують в Донецьку.

Нагадаємо, Росія у Мінську категорично відмовилася обговорювати передачу росіян в обмін на українських політв'язнів Кремля.