Геращенко: вимагаємо від Москви передати Януковича Україні

ukru
22 березня, 17:51 • 109725 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 172218 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 145715 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 144748 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 133795 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 120339 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 165205 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 171841 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157782 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 278916 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.9 м/с
40 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 115216 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 117395 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 113640 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 115177 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 91069 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 196854 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 278929 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 238062 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 219661 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 183933 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 93299 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 88766 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 100636 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 83920 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 103311 перегляди
Актуальне
Геращенко: вимагаємо від Москви передати Януковича Україні

Геращенко: вимагаємо від Москви передати Януковича Україні

Київ • УНН

 • 11598 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Колишнього президента України Віктора Януковича треба передати Україні як злочинця. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів Ірина Геращенко у Facebook, повідомляє УНН.

"Ще влітку я зробила прогноз, що країна-терорист РФ спробує розіграти чутливу і важливу тему заручників напередодні виборів. Путін - цинік найвищого ґатунку, і він буде спекулювати на заручниках під час виборів, це очевидно. Президент Порошенко влітку двічі говорив з Путіним щодо заручників. З пропозицією до РФ звільнити наших політв‘язнів з тюрем Росіі, звільнити всіх наших заручників з окупованих територій", - заявила Геращенко.

З її слів, українська сторона готова негайно передати РФ "всіх засуджених росіян-терористів, яких РФ і Путін не визнають і про яких забули", і Президент і його команда робили ці пропозиції десятки разів.

"Від Путіна вимагаємо негайного звільнення заручників,політв‘язнів і військовополонених. А лох, який підігрує своїм фіглярством цинічним і брудним сценаріям Кремля, не в переговори має гратися, а відповідати за зраду. Нам немає про що просити в Януковича, якого зневажають й у Києві, у Львові, й у його рідному Донбасі як втікача і зрадника. Ми вимагаємо від Москви передати Януковича Україні для відбування покарання за злочини - зраду Батьківщини", - додала вона.

Нагадаємо, Янукович під час прес-конференції в Росії 6 лютого заявив, що готовий ініціювати обмін ув'язненими між Росією і Україною за принципом "всіх на всіх".

Нагадаємо, українська сторона у ТКГ в Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують в Донецьку.

Нагадаємо, Росія у Мінську категорично відмовилася обговорювати передачу росіян в обмін на українських політв'язнів Кремля.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40