Геращенко в США обсудила вопрос летального оружия для Украины

"Насыщенный день в Вашингтоне. Встречи в госдепе вместе с послом Украины в США Валерием Чалым с ключевыми советниками спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера и помощника госсекретаря США по вопросам Европы Уэсса Митчелла, где, конечно, ключевыми были темы Донбасса и Крыма, освобождение заложников и политзаключенных Кремля, миротворческая миссия на Донбассе, вопрос предоставления Украине летальной оружия", - сообщила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия

По словам И.Геращенко, также очень информативный разговор был у нее в Пентагоне с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер, которая ведет вопрос Украины. "Обсудили программы помощи Украине в секторе безопасности, подчеркнула необходимость увеличения программ разминирования и реабилитации военных", - указала первый вице-спикер.

Кроме того, она сообщила, что с представителями американских властей говорили о реформе армии, совместные учения, приближение к стандартам НАТО, гендерное равенство в силовых структурах.

"Но ключевые темы, конечно, - политика безопасности и гуманитарная ситуация на Донбассе и в Крыму, нарушения прав человека на оккупированных территориях и усиление нашей безопасности. Эти темы были ключевыми и в ходе дискуссий в IРI и NDI, где также обсуждали вопросы реформ, борьбы с коррупцией... Также имели плодотворную встречу с сенатором Линдси Грэмом, который хорошо знает ситуацию в Украине, где, помимо прочего, обсудили вопросы энергетической безопасности и помощи в сфере безопасности", - добавила И.Геращенко.

Напомним, комитет парламента Канады рекомендует предоставить Украине летальное оружие.