Геращенко в США обговорила питання летальної зброї для України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко під час візиту до Сполучених Штатів Америки обговорила з представниками державного департаменту теми Донбасу і Криму, звільнення заручників і політв'язнів Кремля, миротворчу місію на Донбасі, питання надання Україні летальної зброї. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Насичений день у Вашингтоні. Зустрічі в держдепі разом з послом України в США Валерієм Чалим з ключовими радниками спецпредставника з питань України Курта Волкера і помічника держсекретаря США з питань Європи Весса Мітчелла, де, звичайно, ключовими були теми Донбасу і Криму, звільнення заручників і політв'язнів Кремля, миротворча місія на Донбасі, питання надання Україні летальної зброї", - повідомила вона.
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Зі слів І.Геращенко, також дуже інформативна розмова була у неї в Пентагоні із заступником помічника міністра оборони США Лорою Купер, яка веде питання України. "Обговорили програми допомоги Україні в безпековому секторі, наголосила на необхідності збільшення програм розмінування і реабілітації військових", - вказала перший віце-спікер.
Крім того вона повідомила, що з представниками американської влади говорили про реформу армії, спільні навчання, наближення до стандартів НАТО, гендерну рівність в силових структурах.
"Але ключові теми, звичайно, - безпекова і гуманітарна ситуація на Донбасі і в Криму, порушення прав людини на окупованих територіях і посилення нашої безпеки. Ці теми були ключовими і під час дискусій в ІРІ і NDI, де також дискутували питання реформ, боротьби з корупцією... Також мали плідну зустріч з сенатором Ліндсі Гремом, який добре знає ситуацію в Україні, де, окрім іншого, обговорили питанння енергетичної безпеки і допомоги в сфері безпеки", - додала І.Геращенко.
Нагадаємо, комітет парламенту Канади рекомендує надати Україні летальну зброю.