Геращенко: в случае попытки наступления будем больно бить в зубы

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"В любой момент мы ожидаем активизации на Донбассе. Что я имею ввиду под активизацией: это не просто стрельба в полторы – три тысячи снарядов, как это происходит сегодня, а попытка наступления, прорыва. Если это будет – будем больно бить в зубы. Будем сражаться. Никаких капитуляций. И если Путин будет наступать, мир будет на пороге второй мировой холодной войны", - считает Геращенко.

В то же время он отметил, что российский президент Владимир Путин хочет встречи с американским коллегой Джо Байденом.

"И все его (Путина – ред.) ультиматумы — это как раз намек на встречу, на которой попытается путем шантажа склонить Байдена и в его лице запад к капитуляции перед Россией. (…) То есть оставить Украину саму по себе и фактически отдать Украину в полное управление РФ", - считает Геращенко.

Он также отметил, что, несмотря на угрозу активизации военных действий в любой момент, по крайней мере до встречи Путина и Байдена о полномасштабном наступлении, к примеру, на Киев и Харьков, речи не идет.

Напомним

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины. Указ, который подписал Путин, предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".